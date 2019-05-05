Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка свергнуть президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.

По словам Гуайдо, он рассчитывал, что президенты Венесуэлы Николас Мадуро сложит с себя полномочия, поскольку военные начнут массово переходить на сторону оппозиции. Однако этого не произошло. В связи с этим лидер венесуэльской оппозиции признал, что он и его сторонники просчитались, передает ТАСС.

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки, чтобы защитить конституцию», – заявил Гуайдо.

При этом оппозиционер не исключил, что согласился бы на предложение США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.

По словам Гуайдо, если бы ему позвонил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и предложил военное вмешательство Вашингтона, он бы сказал: «Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его».

Напомним, в пятницу Гуайдо открыто заговорил об иностранном вторжении в Венесуэлу.

После этого Мадуро обвинил США в стремлении колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн, используя доктрину Монро.

Газета ВЗГЛЯД анализировала угрозы США свергнуть Мадуро военным вторжением.

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