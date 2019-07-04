Путин: Господь не подал сигналов Гуайдо

Президент России Владимир Путин напомнил, как лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к Господу во время провозглашения себя президентом этой республики. По словам главы российского государства, Господь сигналов не подал.

«Господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо, но Господь нам не сообщил, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими правилами, которые сводятся к диалогу», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте.

По словам Путина, нужно идти на выборы и там решать все вопросы.

Видео с выступлением Путина публикует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин: Господин Гуайдо вышел на площадь и, обращаясь с Господу, объявил себя президентом. Хорошо, но Господь нам не сообщил, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала не подал. Поэтому надо вернуться на грешную землю и руководствоваться демократическими правилами pic.twitter.com/dJUIJlg4Hx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Конте, в свою очередь, заметил, что Италия сомневается по поводу самопровозглашения Гуайдо временным президентом Венесуэлы, передает РИА «Новости».

6 июня Путин уже говорил о способе прихода Гуайдо к власти.

«Он симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно, но если мы в практику введем такой способ прихода к власти – человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед Господом объявил себя главой государства – это нормально ли? Нет!» – сказал тогда президент России.

В начале мая Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы, однако не исключил, что согласился бы на предложение США о начале военной интервенции в Венесуэлу.