В СК предложили ввести службу воздушных маршалов

В Следственном комитете России предложили создать службу «воздушных маршалов», которые будут бороться с нарушителями на авиарейсах, об этом заявил глава московского управления на транспорте Сергей Вазюлин.

Само присутствие специальных сотрудников на рейсе поможет предотвратить «деструктивное поведение любой формы, вплоть до попыток террористических актов», передает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованное ведомством в YouTube видео.

В мае в МВД также предлагали ввести службу воздушных маршалов.