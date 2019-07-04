Сделанный из виноматериалов алкоголь обязали маркировать специальными знаками

Этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков.

«По итогам рассмотрения двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогового контроля в сфере производства и контроля этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручение проработать вопрос о том, чтобы отмечать продукцию виноделия, сделанную из виноматериалов, чтобы можно было ее отличать от продукции, сделанной из винограда», – приводит ТАСС лова источника в пресс-службе кабмина.

Ранее появились данные, что Грузия экспортирует в Россию вино в тех объемах, в которых не способна его воспроизводить. Таким образом, часть грузинского вина в российских магазинах изготовлена из сторонних виноматериалов и на самом деле не является грузинским.