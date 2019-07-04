Руководитель «Автодора» назвал «главное препятствие» для строительства хороших дорог

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко пожаловался на пробелы в российских законах и чрезмерное количество проверок, что, по его мнению, является главным препятствием для строительства качественных дорог.

В ходе выступления на международном форуме «Инновации в дорожном строительстве» Петушенко заявил, что при реализации нацпроекта по созданию безопасных и качественных дорог дорожная отрасль сталкивается с несколькими проблемами, главной проблемой он назвал пробелы в законодательстве.

«В первую очередь, это пробелы в нормотворчестве. За последние годы стало строить сложнее. У кого-то складывается впечатление, что люди, которые занимаются дорогами, почему-то должны делать плохо. И с этого посыла начинается огромное количество изменений. Перебор с точки зрения огромного пакета документов, которыми мы должны пользоваться, и перебор в объеме контролирующих мероприятий», – сказал Петушенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что дорожное сообщество может ответить на имеющиеся вызовы. «Люди собраны грамотные, техника и материалы, которые на сегодняшний день используются, тоже высшего мирового качества», – отметил глава «Автодора».

В четверг генпрокурор Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы холдинга «Автодор» из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Имя подозреваемого генпрокурор не назвал. На сайте «Автодора» указано, что председателем правления компании является Вячеслав Петушенко. Позднее в «Автодоре» разъяснили, что речь идет о бывшем председателе правления компании.