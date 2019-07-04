В «Автодоре» разъяснили ситуацию с возбуждением дела против главы компании

Уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве ЦКАД связано с бывшим председателем правления ГК «Автодор», заявили в государственной компании.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

Ранее в четверг генпрокурор Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы холдинга «Автодор» из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. При этом глава надзорного ведомства не уточнил имя подозреваемого.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Трасса длиной в 530 километров должна расположиться на территории новой Москвы и Подмосковья примерно в 50 километрах от МКАД, параллельно Малому и Большому кольцам.

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