На главу «Автодора» завели уголовное дело

Генпрокурор Юрий Чайка заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы холдинга «Автодор» из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Имя подозреваемого генпрокурор не назвал. На сайте «Автодора» указано, что председателем правления компании является Вячеслав Петушенко. Позднее в «Автодоре» разъяснили, что речь идет о бывшем председателе правления компании.

«Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Московской области. По ее результатам в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» возбуждено уголовное дело», – передает РИА «Новости» слова Чайки в ходе подписания соглашения со Счетной палатой.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Трасса длиной в 530 километров должна расположиться на территории новой Москвы и Подмосковья примерно в 50 километрах от МКАД, параллельно Малому и Большому кольцам.

В марте 2019 года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что причинами отставания при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье стали качество проекта, земельные вопросы и искусственные сооружения.

Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате проверить контракты на строительство ЦКАД.