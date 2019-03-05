Названы три причины срыва сроков сдачи ЦКАД

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что причинами отставания при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье стали качество проекта, земельные вопросы и искусственные сооружения.

«Три основных момента (привели к отставаниям в строительстве ЦКАД). Первое, как ни парадоксально звучит, – качество проекта, который был разработан 10 лет назад – не соответствовал запросам трассы... Даже сегодня есть узкие места, которые мы должны расшить... Второе – освобождение территории, земельно-имущественные отношения... На сегодняшний день подготовку территории нам удалось процентов с 70 довести на первом, третьем и пятом участках до 98, четвертый участок с 12 до 48%. Третий сложный вопрос – искусственные сооружения», – рассказал Петушенко, передает РИА «Новости».

Ранее Счетная палата сообщала, что строительство ЦКАД не будет закончено в срок. Отмечалось, что на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате проверить контракты на строительство ЦКАД.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Трасса длиной в 530 километров должна расположиться на территории новой Москвы и Подмосковья примерно в 50 километрах от МКАД, параллельно Малому и Большому кольцам.