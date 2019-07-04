Медведев назвал экономическую выгоду от введения электронных трудовых книжек

Экономия от перехода на электронные трудовые книжки составит сотни миллионов рублей, заявил премьер Дмитрий Медведев.

«Преимущества тоже очевидны, включая снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек. Тут экономию по-разному считают, в любом случае, это сотни миллионов рублей», – передает его слова ТАСС.

Он указал, что само по себе существование документа только на бумажном носителе может стать проблемой для работника – при потере придется создавать копию трудовой книжки, «получать информацию из всех источников».

«Это неудобно, а восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы», – добавил премьер.

По его словам, в электронном виде данные будут резервироваться и сохраняться.

Он отметил, что новые правила должны вступить в силу с 1 января 2021 года, в течение 2020 года работодатели будут готовиться к изменениям. Медведев сделал акцент на возможности сохранить трудовую книжку в в традиционном бумажном виде.

«Мы хотим, чтобы этот переход был плавным, он касается около 60 млн работников, приблизительно 8,5 млн хозяйствующих субъектов, и именно поэтому остается возможность ведения трудовых книг на бумаге, если сотрудник будет такое заявление подавать», – сказал премьер.

По его словам, для тех, кто только начинает свою трудовую деятельность, книжка сразу будет оформляться в электронном виде.

Ранее в Пенсионном фонде заявили, что ПРФ полностью оцифровал все трудовые книжки россиян.