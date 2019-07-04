Американский генерал описал ответ США на «ядерную атаку» России

Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал о плане Соединенных Штатов, который должен защитить страну от «ядерного армагеддона». Пентагон должен будет выполнить три «безотказные» операции, если Москва применит свой стратегический арсенал против Вашингтона, сообщил он.

По словам американского генерала, первая часть плана – это полномасштабная контратака, которую США начнут вместе со своими союзниками по НАТО. Гольдфейн отметил, что в случае подобного сценария на его красном телефоне должны загореться три кнопки. Сначала генерал должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, а после этого для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в воздух будут подняты американские и натовские боевые самолеты, передает ИноТВ со ссылкой на Daily Express.

Гольдфейн заверил, что у американской стороны будет достаточно времени для уничтожения вражеских ракет с помощью истребителей F-35 или пусковых установок.

Затем Гольдфейн свяжется с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы принять ответные действия на американской территории.

Завершат эту трехкомпонентную контратаку атомные подводные лодки, «которые незаметно дадут разрушительный залп из-под воды». Субмарины должны нанести «второй удар», чтобы «заставить противника подчиниться», утверждает издание.

Затем, продолжил Гольдфейн, будет обсуждаться, какую ядерную атаку можно совершить для «сдерживания» противника.

Описывая все шаги в хронологическом порядке, он подчеркнул: «Каждая из этих миссий является безотказной. И каждую из них необходимо завершить одновременно».

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