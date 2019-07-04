Американский генерал описал ответ США на «ядерную атаку» России

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...

Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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      Обсуждение: 4 комментария
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            Американский генерал описал ответ США на «ядерную атаку» России

               4 июля 2019, 12:25
            Фото: af.mil
            Текст: Ольга Никитина

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            Начальник генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн рассказал о плане Соединенных Штатов, который должен защитить страну от «ядерного армагеддона». Пентагон должен будет выполнить три «безотказные» операции, если Москва применит свой стратегический арсенал против Вашингтона, сообщил он.

            По словам американского генерала, первая часть плана – это полномасштабная контратака, которую США начнут вместе со своими союзниками по НАТО. Гольдфейн отметил, что в случае подобного сценария на его красном телефоне должны загореться три кнопки. Сначала генерал должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, а после этого для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в воздух будут подняты американские и натовские боевые самолеты, передает ИноТВ со ссылкой на Daily Express.

            Гольдфейн заверил, что у американской стороны будет достаточно времени для уничтожения вражеских ракет с помощью истребителей F-35 или пусковых установок.

            Затем Гольдфейн свяжется с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы принять ответные действия на американской территории.

            Завершат эту трехкомпонентную контратаку атомные подводные лодки, «которые незаметно дадут разрушительный залп из-под воды». Субмарины должны нанести «второй удар», чтобы «заставить противника подчиниться», утверждает издание.

            Затем, продолжил Гольдфейн, будет обсуждаться, какую ядерную атаку можно совершить для «сдерживания» противника.

            Описывая все шаги в хронологическом порядке, он подчеркнул: «Каждая из этих миссий является безотказной. И каждую из них необходимо завершить одновременно».

            Ранее Путин назвал неутешительные для врагов последствия ядерной войны с Россией.

            Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала слова президента, прозвучавшие в фильме «Миропорядок 2018» Владимира Соловьева, когда глава государства подчеркнул, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар. «Зачем нам такой мир, если не будет России?» – задавался вопросом президент.

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