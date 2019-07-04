Головной обтекатель Falcon Heavy спустился на Землю

Компания Илона Маска SpaceX опубликовала видео спуска за землю головного обтекателя ракеты Falcon Heavy.

SpaceX в своем Twitter опубликовала видео, в котором можно посмотреть на отделение створки головного обтекателя от ракеты и последующий ее спуск на парашюте.

View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl — SpaceX (@SpaceX) 3 июля 2019 г.

Глава SpaceX Илон Маск в своем Twitter показал приземление створки в специальную сеть.

Напомним, 25 июня с пусковой площадки космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами. При этом первая ступень ракеты разбилась при посадке.

Позднее сообщалось, что компания SpaceX в рамках миссии Starlink потеряла три спутника из 60, запущенных на орбиту Земли. С ними потеряна связь.

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