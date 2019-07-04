Опубликованы секретные материалы о партизанском движении Подмосковья

Более 50 документов, посвященных партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны, рассекретили в Главархиве Москвы, сообщили в ведомстве.

Рассекреченные документы относятся к партизанскому движению и подпольщикам Истринского, Клинского и Краснополянского районов в 2941-1942 годах.

«Всего с начала года рассекречено 29,5 тыс. документов, раскрывающих новые исторические факты», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Главархива Москвы.

Напомним, в октябре 2018 года в Музее современной истории России открылась выставка «Немецкая оккупация. Взгляд переживших», приуроченная к 75-й годовщине легендарного восстания в нацистском лагере смерти Собибор.