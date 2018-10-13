Выставка в память о Собиборе открылась в Москве

В Музее современной истории России открылась выставка «Немецкая оккупация. Взгляд переживших», приуроченная к 75-й годовщине легендарного восстания в нацистском лагере смерти Собибор.

На выставке представлены живопись и графика Меера Аксельрода и Абрама Моносзона, а также архивные документы, фотографии и личные вещи руководителя восстания в Собиборе Александра Печерского, сообщает Российское военно-историческое общество.

Аксельрод создал большую часть цикла «Немецкая оккупация» в 1942–1943 годах в период эвакуации в Алма-Ате, где он работал над декорациями к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».

Потрясенный ужасами войны и холокоста Аксельрод создал десятки картин, рисунков и набросков с говорящими названиями: «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели». За эту серию Аксельрода назвали Гойей XX века.

Моносзон в цикле «У врат рая» отразил свои переживания после вести о гибели в Могилеве отца, матери и брата. Основным мотивом цикла стала утрата эдема, традиционного местечка со своим столетиями не менявшимся укладом.

Представленные на выставке работы отражают не только ужас жизни на оккупированных нацистами территориях, но и массовое движение Сопротивления, героизм партизан и подпольщиков.

Картина Аксельрода «Узник» – единственный прижизненный портрет Александра Печерского.

Проект организован при поддержке Министерства культуры России, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Фонда памяти Александра Печерского, фонда «История Отечества» и галереи «Веллум».

Выставка работает до 21 октября 2018 года.