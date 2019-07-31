«Яндекс. Драйв» собрался блокировать агрессивных водителей

Каршеринговый сервис «Яндекс. Драйв» будет отслеживать стиль вождения клиентов и блокировать агрессивных водителей.

«Мы тренируем алгоритмы для распознавания и предотвращения опасного вождения машин «Драйва». А если пыл не усмирить – на всякий случай баним», – сообщает пресс-служба «Яндекса».

Отмечается, что «Яндекс» ввел цепочку предупреждений и ограничений для агрессивных водителей.

«Сначала у беспокойного гонщика отключается доступ к автомобилям высоких классов – остаются только «На каждый день». Затем немного сокращается количество доступных машин внутри этого фильтра. Потом их становится совсем мало. Тогда у пользователя останется лишь пара моделей и последний шанс реабилитироваться. Если и это не влияет на улучшение манеры вождения, доступ к сервису закрывается на веки вечные», – говорится в сообщении.

Стиль вождения отслеживается благодаря телематике – устройству, которое есть в каждой машине, чтобы считывать информацию с сотни датчиков. На основе сигналов строится индивидуальная модель ускорения и торможения для каждого пользователя за последние 10 поездок.

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Такси

Каршерингом

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«Алгоритм анализирует эти данные и предсказывает вероятность попадания нашего пользователя в ДТП», – говорится в сообщении.

После этого запускается «цепочка предупреждений и ограничений». Если водитель становится менее агрессивным, со временем его репутация восстанавливается.

«Как только водитель определился как «агрессивный», система отправляет ему пуш-уведомление и системное сообщение. С этого момента водитель привлекает к себе особое внимание наших алгоритмов. Если манера вождения не меняется, высылается второе предупреждение. А затем и третье», – отметили в «Яндексе».