Россия выплатила Украине миллионы евро за «грязную нефть»

«Транснефть» выплатила украинскому оператору магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» 2,3 млн евро из компенсации за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба», сообщила пресс-служба украинской компании.

«Укртранснафта» получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений на украинский участок нефтепровода «Дружба», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы

Ранее совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».