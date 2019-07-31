Кононенко раскритиковал блогеров за самопиар на лесных пожарах

«Блогеры раздувают историю с лесными пожарами ради самопиара. Они вообще все делают ради самопиара, потому что в этом состоит их профессия, они зарабатывают деньги», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Максим Кононенко, комментируя обращение телеведущего Максима Галкина, где тот обвинил блогеров и пользователей соцсетей в пиаре на лесных пожарах.

В то же время, по мнению Кононенко, «борцы за экологию» в Сети мало могут повлиять на общественность.

«Обвинять их в этом тоже моветон. Хуже не будет от того, что они привлекают внимание общественности к проблеме лесных пожаров. Люди, которые живут в местах, где лесные пожары каждый год, они все прекрасно знают без блогеров и паниковать не будут. Как и мы в Москве – все знаем о торфяных пожарах, нас нельзя испугать», – сказал журналист и блогер Максим Кононенко.

Он также отметил, что с проблемой лесных пожаров сталкиваются не только в России. По его словам, проблема с огнем обыденна и неизбежна по причине погоды.

«Я езжу на Средиземное море каждый год с детьми в конце июля или начале августа, и куда бы я ни приехал, в Испанию, Грецию, Хорватию, Черногорию, везде и каждый год горит лес и сгорает весь. На следующий год отрастает опять. Но он всегда горел и будет гореть, молния попадет в дерево, начнется пожар, если сухая погода и сильный ветер. Дождь пойдет, пожар кончится. Нас пугают страшными цифрами про миллионы гектаров, но если посчитать и перевести их тысячи квадратных километров, сразу все будет не так страшно», – пояснил Кононенко.

Он также объяснил пристальное внимание блогеров к экологии и лесным пожарам в частности.

«Наверное, теперь быть экологами стало модно. Леонардо Ди Каприо, например, эколог, все хотят быть как он. А пожарные занимаются делом, где надо тушить – тушат. А зачем тушить лесной пожар, который в тысячах километрах от населенных пунктов?» – заключил блогер.

Ранее телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за разведение «истерии» на фоне лесных пожаров в Сибири. Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео. Там он заявил, что происходящее в соцсетях «не имеет никакого отношения к борьбе за экологию».

Он указал, что «еще год назад горело такое количество сибирских лесов, и два года назад, но тогда не модно было об этом заботиться в соцсетях, не было гламурных девиц, которые выставляли свои «охи» и «ахи» по этому поводу». Артист подчеркнул, что через месяц, когда «пожары потушит обычный дождь», блогеры об этом забудут.

Ранее стало известно, что лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га.