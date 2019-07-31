Галкин обвинил пользователей соцсетей в пиаре на лесных пожарах

Телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за разведение «истерии» на фоне лесных пожаров в Сибири.

Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео. Там он заявил, что происходящее в соцсетях «не имеет никакого отношения к борьбе за экологию».

Он указал, что «еще год назад горело такое количество сибирских лесов, и два года назад, но тогда не модно было об этом заботиться в соцсетях, не было гламурных девиц, которые выставляли свои «охи» и «ахи» по этому поводу».

Артист подчеркнул, что через месяц, когда «пожары потушит обычный дождь», блогеры об этом забудут.

Телеведущий также призвал свою публику заботиться об экологии самим. По его мнению, в России начинается «массовый психоз» и «истерия», когда в стране происходит какая-то катастрофа, но заботиться о том, чтобы этого не случилось, нужно заранее.

Он также заступился за чиновников и спасателей, которые не тушат лес из-за нехватки финансов, и отметил, что в данном случае неуместны и упреки пользователей в адрес властей, которые оказывают помощь в тушении пожаров в Сирии и Греции, так как площадь сибирских пожаров «ничуть не меньше, чем территории государств».

Ранее стало известно, что лесные пожары в России охватили порядка 3 млн га.