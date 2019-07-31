Политолог оценил «план распродажи» Украины

«Госсобственность находится в поле деятельности частных интересов. Скорее всего, сейчас начнется длинный период сложных торгов и политической борьбы вокруг принятия решений», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Василий Стоякин, комментируя «план распродажи» Украины, который анонсировал замглавы офиса Зеленского Алексей Гончарук.

«Команда Зеленского декларировала, что будет руководствоваться либертарианскими идеями. Такие шаги вполне предсказуемы, логичны и вполне укладываются в логику действий этой команды», – заявил директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Он также напомнил, что сейчас идет подготовка депутатов от «Слуги народа», которую проводит киевская Высшая школа экономики, где преподают только на английском.

«А вот украинского в плане программ там нет ничего, от слова вообще. Учебники американские, преподаватели в основном иностранные. Связана это шайка-лейка с фондами Сороса. Можно представить, чему там могут научить свадебных фотографов и прочих, ставших депутатами. Их научат, как распродать страну», – сказал политолог.

Но получится ли «распродать» госсобственность, включая земли Украины – пока неизвестно. «Все-таки речь идет о ресурсах, которые используются. Госсобственность тоже ведь находится в поле деятельности частных интересов. И эти интересы будут защищать», – сказал Стоякин.

Он добавил, что на уровне парламента их защитить скорее всего невозможно, хотя определенные группы влияния, конечно, будут.

«Например, «Укравто» – сфера интересов группы «Приват», которая находится в очень близких отношениях с нынешней украинской властью. Как, и на каких условиях ее могут приватизировать, вопрос интересный. Украинская железная дорога – сфера интересов Рината Ахметова, потому ж/д связаны с перевозкой всего, связанного с металлургическим производством. Захочет ли Ахметов передать это все крупной корпорации, или сам владеть, или оставить в госсобственности, неизвестно», – считает эксперт.

Что касается МВФ – никакой альтернативы сотрудничеству с организацией нет, подчеркнул Стоякин.

«Денег, которые нужны для поддержки штанов, никто не даст. А тут речь идет об очень больших деньгах и платежах по внешним обязательствам, которые надо компенсировать. За счет чего? Очевидно, что за счет помощи МВФ и продажи каких-то ресурсов. Больше денег брать негде. Зеленский действует в том коридоре возможностей, который для него оставлен», – заключил политолог.

Ранее замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал о планируемых экономических реформах, которые должны быть осуществлены в первую очередь. По словам Гончарука, Зеленский собирается отдать в частные руки железнодорожный транспорт, почту и банки.

«Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg слова Гончарука.

Замглавы офиса Зеленского добавил, что в сентябре Киев планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен истекающего в конце года. Власти также отменят мораторий на продажу земли и рассмотрят вопрос о ее продаже иностранным гражданам.

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