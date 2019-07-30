Пожарный поезд привлечен для тушения жилых домов в Самаре

Для тушения пожара частных жилых домах в Железнодорожном районе Самары привлекли пожарный поезд, сообщает пресс-служба МЧС России.

«К тушению пожара привлечен пожарный поезд», – цитирует РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Возгорание произошло в трех жилых домах на улице Волгина. Площадь пожара составила 1,8 тыс. квадратных метров. Позже стало известно, что количество охваченных огнем зданий возросло до восьми.

«Горят три жилых дома и пять нежилых построек», – приводит ТАСС слова начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Сообщается, что пожарные прибыли в 17.29 мск. Помимо пожарного поезда в ликвидации пожара участвуют 133 человека и 31 единица техники. По словам Бойко, сложность при тушении пожара состоит в том, что во время строительства домов применялись горючие материалы, из-за которых огонь очень быстро начал распространяться.

Пресс-служба МЧС сообщила, что жильцы эвакуировались самостоятельно. Региональный Минздрав рассказал, что в результате пожара никто не пострадал. На место происшествия также прибыли бригады скорой помощи.

Ранее в Свердловской области загорелись четыре жилых корпуса и производственное здание на площади 2 тыс. кв. метров в исправительной колонии, для борьбы с огнем был привлечен вертолет Ми-8.