Колония загорелась в Свердловской области

Четыре жилых корпуса и производственное здание загорелись на площади 2 тыс. кв. метров в исправительной колонии Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС сообщили, что пожар произошел в производственном ангаре колонии в поселке Гари; огонь перешел на четыре жилых корпуса на площади 2 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости».

Для борьбы с огнем готовится к вылету вертолет Ми-8.



По предварительным данным пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняются.



Как уточнил начальник пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, в колонии содержатся порядка 400 осужденных, проведена эвакуация людей.



«Загорелись некоторые здания. Они небольшие, но они из дерева», – уточнил он.

Ранее в исправительной колонии №5 в Самаре произошла массовая драка и пожар.