Бангладеш собралась закупить у России 100 тыс. тонн пшеницы

Бангладеш закупит у России 100 тыс. тонн пшеницы, об этом заявили сотрудники государственного агентства страны по закупке зерна.

Закупка будет производиться в рамках межгосударственной сделки, цена одной тонны по ней составит 267,3 доллара на условиях CIF (cost, insurance and freight, условия, означающие, что продавец выполнил поставку, когда товар погружен на транспортное средство в порту отгрузки, а продажная цена включает в себя стоимость товара, фрахт или транспортные расходы), пишет Reuters.

Поставкой в Бангладеш займется российская компания Продинторг, сказал один из чиновников, беседовавших с агентством. Первая партия, по его словам, составит порядка 52 тыс. тонн.

В 2017 году Бангладеш закупала в России 200 тыс. тонн пшеницы. По данным агентства, с июля 2018 года по май 2019 года страна купила у России 1,9 млн тонн пшеницы.

В ноябре 2018 года западные СМИ сообщали, что Россия собирается еще больше потеснить ЕС и США на рынке пшеницы.