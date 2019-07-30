Посевы гречихи в России сократились до 16-летнего минимума

В 2019 году посевы гречихи, по данным Росстата, составили 807 тыс. гектаров, что на 238 тыс. гектаров меньше, чем в 2018-м. Площади под этой культурой сократились до самого низкого с 2003 года уровня, заявила замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

«Такая ситуация была ожидаемой и обусловлена неблагоприятной ценовой конъюнктурой в последние два сезона из-за перепроизводства в 2017-м и 2018-м. В итоге часть хозяйств переключилась на выращивание других, более маржинальных агрокультур», – пояснила Глазунова, передает «Агроинвестор».

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко напомнил, что в 2017 году гречихи было посеяно слишком много – 1,7 млн гектаров, в 2018 площади сократились до 1,045 млн гектаров.

«Сейчас посевы гречихи ниже среднемноголетнего показателя, однако из-за невероятного взлета в 2017-м это немало», – добавил Петриченко.

Он добавил, что с учетом переходящих запасов гречихи объемов агрокультуры в 2019 году будет достаточно и дефицита гречки не будет. Вместе с тем эксперт отметил, что цены на гречиху и на крупу станут выше.