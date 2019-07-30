В России изменились правила сделок с недвижимостью

Новые правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием вступят в силу с 31 июля, сообщили в ФГБУ «ФКП Росреестра».

Изменения коснулись закона «О государственной регистрации недвижимости». По новым правилам, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей можно будет оформить без помощи нотариуса. Его просто должны подписать все долевые собственники.

«Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально», – передает РИА «Новости» слова эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко.

В ведомстве отметили, что новшество снизит финансовую нагрузку на граждан и упростит процесс оборота недвижимости.

Напомним, 25 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предполагает компенсации за изъятое судом жилье, с которым ранее совершались сделки с нарушением закона, для добросовестных приобретателей.