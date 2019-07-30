На Украине с почестями перезахоронили солдат СС

В городе Золочев во Львовской области Украины торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».

Издание «Золочiв.нет» опубликовало видео перезахоронения, на котором гробы солдат СС накрыты государственными флагами. На церемонии, которая сопровождалась салютом, помимо военных присутствовали представители неканонической Православной церкви Украины.

Выступавшие на митинге участники церемонии отметили «большой вклад» погибших сторонников Гитлера в становление независимости Украины.

Напомним, ранее в июле украшенный символикой нацистов джип заметили на Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как украинская армия обзаводится нацистской символикой.

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