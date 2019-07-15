Украшенный символикой нацистов джип заметили на Украине

В Днепре заметили автомобиль, украшенный нацистской символикой, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский опубликовал в Facebook сделанную Сергеем Черкасским фотографию джипа и обратил внимание на обилие на автомобиле нацистской символики.

«В Днепре засекли реальный наци-мобиль с полным наци-тюнингом: он украшен нацистским символом «вольфсангель», нацистским орлом и имеет госномер «14-88» – символ неонацистов. Интересно, кому принадлежит этот наци-мобиль?» – поинтересовался автор поста.

Отметим, что Вольфсангель (волчий крюк) был эмблемой дивизии СС «Дас Райх». В зеркальном виде он присутствует в эмблеме полка национальной гвардии Украины «Азов».

14/88 – это кодовый лозунг националистов, в котором зашифрованы фраза из 14 слов члена организации белых сепаратистов «The Order» Дэвида Лэйна и нацистское приветствие «Heil Hitler!».

В июне президент Владимир Путин назвал важным сохранение исторической памяти о мировых войнах и противостояние героизации нацистов.