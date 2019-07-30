Стоимость возведения противопаводковых ГЭС на Амуре оценили в 400 млрд рублей

Правительство рассмотрело проект строительства каскада противопаводковых гидроэлектростанций (ГЭС) стоимостью реализации около 400 млрд рублей, сообщил министр энергетики России Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

«Правительством России рассмотрен проект строительства противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках. Стоимость реализации проекта на территории Российской Федерации составляет порядка 400 млрд рублей», – сообщил Новак, слова которого приводит ТАСС.

«Вместе с тем <…> основная приточность паводковых вод обусловлена водосбросными бассейнами рек Селемджа, Суйбинь расположенными в Китае. Поэтому строительство каскада противопаводковых ГЭС не приведет к улучшению ситуации с регулированию высокой приточности», – отметил министр энергетики.

Он добавил, что дальневосточная энергосистема не испытывает дефицита мощности, поэтому остается вопрос сбыта вырабатываемой предлагаемыми ГЭС электроэнергии. На текущий момент функции регулирования паводков выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС.

Накануне МЧС предупредило о второй волне паводков на Дальнем Востоке.

На территории Амурской области из-за паводка введен режим ЧС.