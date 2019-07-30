В МЧС научили спасаться от грозы

Грозы и ливни нужно пережидать в укрытиях, но даже там нужно соблюдать некоторые правила безопасности, сообщили в МЧС России.

Как сообщили в МЧС, если ливень или гроза застали вас в квартире или доме, нужно отключить всю электронику, плотно закрыть окна, двери и не подходить к ним близко,. Также не нужно дотрагиваться до металлических водопроводных кранов.

Во время грозы лучше оставаться дома, но если стихия застала на природе, то не прячьтесь под деревьями. Также не нужно находиться возле костра, так как столб горячего воздуха хорошо проводит электричество.

Если гроза застигла вас в городе, спрячьтесь в ближайшем доме или магазине. Не останавливайтесь рядом со щитами или другими неустойчивыми конструкциями, не прячьтесь на остановках.

Если спрятаться негде, лучше переждать грозу на корточках под невысокими растениями. МЧС посоветовали также не пользоваться во время грозы машиной.

Напомним, 18 июля сильный ветер повалил дерево на четыре автомобиля и газовую трубу в центре Москвы.