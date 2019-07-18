Упавшее дерево повредило несколько машин и вызвало утечку газа в Москве

Сильный ветер повалил дерево на четыре автомобиля и газовую трубу в центре Москвы, сообщили в экстренных службах города.

Дерево упало рядом с домом 18 по Мантулинской улице. Никто не пострадал, но из-за повреждения газовой трубы произошла утечка газа, передает ТАСС.

К месту происшествия прибыли коммунальные службы, передает РИА «Новости».

Столичный главк МЧС предупреждал о ливнях, грозе и порывах ветра до 15 м/с.