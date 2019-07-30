Новак дал прогноз по срокам газификации Сахалинской области

Министр энергетики России Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск назвал срок, за который федеральные и региональные власти совместными усилиями намерены практически полностью газифицировать Сахалинскую область.

По словам Новака, по вопросу газификации области «есть большие планы выйти почти до 100% в ближайшие 4-5 лет», передает ТАСС.

Он также заверил, что Минэнерго России будет способствовать повышению уровня газификации в регионе и оказывать поддержку местным властям в этом очень важном для населения вопросе.

Напомним, в марте президент Владимир Путин поручил главе Газпрома Алексею Миллеру подготовить предложения по ускорению газификации России.

В январе Путин на встрече с Новаком призвал развивать программу газификации внутри России совместно с регионами.