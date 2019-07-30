Американец привез в США из Кувейта ракетную пусковую установку

Служба транспортной безопасности США (TSA) обнаружила в багаже пассажира, прилетевшего из Кувейта, пусковую установку для управляемой ракеты AGM-176 Griffin, сообщила представитель службы Лиза Фарбстин.

«Офицеры TSA в аэропорту Балтимора обнаружили эту пусковую установку в багаже [одного из пассажиров] (...). Мужчина заявил, что привез ее из Кувейта в качестве сувенира. Наверное, ему стоило вместо этого выбрать брелок!» – сообщила представитель Службы транспортной безопасности США, слова которой приводит РИА «Новости».

Обнаруженная пусковая установка оказалась производства американской корпорации Raytheon и предназначена для управляемой ракеты AGM-176 Griffin. Эта осколочно-фугасная ракета длиной до 140 сантиметров имеет дальность до 5,5 километров. В разных модификациях эту ракету можно запускать с земли, корабля и самолета.

Служба транспортной безопасности сообщила, что пусковая установка была в нерабочем состоянии. Тем не менее, ее отправили на утилизацию. Пассажира допросили и позволили ему продолжить путь в Техас.