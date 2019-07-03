На туристическом острове в Италии началось извержение вулкана

На острове Стромболи к северу от Сицилии проснулся вулкан, который после серии взрывов и извержений выбросил столб дыма, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Очевидцы заявляют, что по склону горы стекают два потока лавы, а падающий с неба пепел уже привел к возгораниям на небольшом острове, передает РИА «Новости».

Местное издание La Sicilia сообщает, что некоторые отдыхающие после взрывов запаниковали и бросились в море. Очевидцы с острова Липари, который находится в 20 километрах от Стромболи, слышали грохот. Сейчас половина острова Стромболи не видна из-за дыма от вулкана.

Представители службы гражданской обороны сообщили, что пострадавших при извержении нет. Береговая охрана выразила готовность вывезти с острова всех желающих, однако отметила, что причин для эвакуации нет.

Туристы заявили, что слышали мощный взрыв, после чего увидели столб пепла. Затем на остров обрушился «град камней», передает «Интерфакс».

На остров направили пожарных с острова Липари.

IMPACTANTE hay gente que vive cerca de este volcn Stromboli que hoy entro en una fase de erupcin hasta el momento no se reportan victimas fatales (hay evacuaciones cerca del volcn)@chematierra @EarthQuakesTime @PepeEnVivo @TenshiMex pic.twitter.com/WxaXrVwlN9 — Fernando Caballero (@eduardocr04) 3 июля 2019 г.

Стромболи известен как место отдыха богатых туристов.