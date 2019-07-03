Пранкера Лексуса заметили в Грузии в футболке RT

Главред Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала фотографию пранкера Алексея Столярова (Лексус) в футболке RT. Сейчас он находится в Грузии.

«Пранкер Лексус в нашей футболке (прямо сейчас в Грузии)», – написала она в своем Twitter, добавив фотографию Столярова.

Пранкер Лексус в нашей футболке (прямо сейчас в Грузии). pic.twitter.com/bpIZuglnJf — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 3 июля 2019 г.

Отметим, что после антироссийских выступлений в Тбилиси 20 июня авиаперелеты в Грузию приостановлены.

В 2017 году министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что Лексус и Вован (Владимир Кузнецов) якобы работают на ФСБ и партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Перед этим пранкеры разыграли Мгебришвили, поговорив с ним от имени главы МВД Украины Арсена Авакова.

Сейчас Мгебришвили уже не является главой МВД Грузии.