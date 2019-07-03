Военный самолет аварийно приземлился в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12, у него отказал один из двигателей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, посадка прошла штатно.