Фигурантов уголовного дела вывели из совета директоров «Рольфа»

Акционеры «Рольфа» вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых в выводе средств, сообщила компания.

«Прекратить с 3 июля 2019 года полномочия действующих членов совета директоров общества: господина Кайро Анатолия и господина Петрова Сергея Анатольевича и установить, что последним днем их полномочий является 2 июля 2019 года», – передает РИА «Новости» сообщение «Рольфа».

На прошлой неделе сообщалось о возбуждении уголовного дела против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании. Они подозреваются в выводе средств по подложным документам.

Предполагается, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 млрд рублей, продав «Рольфу» акции компании «Рольф Эстейт» по «многократно завышенной» цене.

Сам Петров уже заявил, что не планирует возвращаться в Россию.

Президент Владимир Путин сообщал, что обязательно запросит информацию по делу.