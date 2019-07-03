Иностранным специалистам сократили срок получения гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий для иностранцев и лиц без гражданства срок работы в стране, после которого они могут получить гражданство по упрощенной схеме с трех лет до года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования», – говорится в тексте.

Сам закон был принят Госдумой 25 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

Закон изменяет пункт «и» части второй статьи №62-ФЗ, в котором фраза «трех лет» меняется на «одного года».

Согласно документу, с трех лет до одного года сокращается необходимый срок работы иностранцев и лиц гражданства по профессии, включенной в перечень квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.