Задержаны подозреваемые в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании мужчин, которые подозреваются в избиении режиссера Агнии Галдановой.

«Полицейскими проведены оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников. Подозреваемые были задержаны в Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области. В настоящее время они доставлены в Москву для проведения следственных действий», – передает ТАСС слова Волк.

Напомним, 29 июня 2019 года начинающая режиссер Агния Галданова была избита на Каретном ряду в центре Москвы, у нее диагностировано сотрясение мозга. Девушка написала заявление в полицию.