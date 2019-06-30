Девушку-режиссера избили в центре Москвы

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30 июня, воскресенье | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин разрешил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области
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На рынке оружия меняются правила
В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след
Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков
«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»
Что привело к трагедии Ан-24
Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перемен – не требуют наши сердца
Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
Обсуждение: 168 комментариев
Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу
Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею
Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной КореиПодробности...
Путин и Трамп встретились в Осаке
«Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в ХельсинкиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Ан-24 аварийно сел в Бурятии
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадалиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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