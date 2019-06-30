Девушку-режиссера избили в центре Москвы

Начинающая режиссер Агния Галданова избита в центре Москвы, у нее диагностировано сотрясение мозга.

По ее словам, на Каретном ряду она возвращалась из сада «Эрмитаж» после встречи с друзьями. В этот момент к ней подошли двое незнакомых людей и предложили интимные услуги. Она отказалась, тогда мужчины ударили девушку по лицу и затем по голове, сообщает «Российская газета».

У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы. Девушка написала заявление в полицию.