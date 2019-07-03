Авиакомпаниям поручено рассказать россиянам о вариантах возвращения из Грузии

Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям по работе с пассажирами, которые находятся в Грузии или планирующими поездку в эту страну.

«Росавиация <...> рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 г.», – сообщило ведомство.

Пассажиры должны вернуться в Россию до 7 июля, когда ступает в силу запрет на полеты.

В частности, рекомендовано осуществить персональный контакт с каждым пассажиром, чтобы определить его намерения в отношении выезда из Грузии.

Кроме того, необходимо предложить пассажирам перебронировать их вылет с территории Грузии на даты до 8 июля или после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.

Тем, у кого уже есть билеты из России в Грузию до 8 июля и с возвратом после 7 июля должны предложить возврат билетов или их перебронирование.

Напомним, Россия ввела ограничения из-за антироссийских выступлений в Тбилиси, которые начались 20 июня после визита в Грузию российских депутатов на сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

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