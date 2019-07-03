Большинство россиян устраивает качество услуг ЖКХ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и узнал, как жители России оценивают качество жилищно-коммунальных услуг. Большинство граждан отметили, что их устраивает качество услуг ЖКХ.

60% респондентов заявили, что качество услуг ЖКХ их устраивает, хотя девять лет назад об этом говорили только 39%. При этом опрошенные отметили, что не произошло значимых изменений за последний год в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%), сообщает ВЦИОМ.

Также отмечается, что за последние девять лет уменьшилась доля граждан, имеющих нарекания к работе служб, ответственных за содержание и эксплуатацию их дома. В 2010 году данный показатель составлял 52%, а в 2019 году – 30%.

Почти половина граждан (49%) заявили, что их удовлетворяет качество работы управляющей компании, однако 43% респондентов не смогли вспомнить название компании, а 20% заявили о ее отсутствии.

Опрос был проведен 1 июля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее были названы регионы России с самыми низкими и высокими тарифами ЖКХ.