Литва решила восстановить доступ к сайту Sputnik

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению с 1 августа возобновит доступ к порталу Sputnik Литва, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Как сообщает регулятор, доступ к ресурсу восстановят до 1 августа 2019 года. Решение было принято после того, как якобы защищенный авторским правом контент был удален с сайта», – передает РИА «Новости» сообщение Sputnik.

Указывается, что по закону об авторском праве и смежных правах доступ к заблокированному порталу должен быть возобновлен в течение пяти дней после удаления защищенного авторским правом контента и уведомления комиссии об этом.

12 июля сообщалось, что Вильнюсский окружной административный суд разрешил комиссии по радиовещанию и телевидению Литвы провести блокировку сайта агентства Sputnik Литва.

Причиной оказалась жалоба от Литовского радио и телевидения, которое сообщало, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала LRT.