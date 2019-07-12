Вильнюс заблокировал доступ к сайту агентства «Sputnik Литва»

Вильнюсский окружной административный суд разрешил комиссии по радиовещанию и телевидению Литвы (ЛКРТВ, LRTK) провести блокировку сайта агентства Sputnik Литва на территории страны, об этом сообщила пресс-служба литовского регулятора.

Решение вступает в силу 12 июля, сообщает «Sputnik Литва».

«С целью защиты авторских прав в интернете 10 июля 2019 года Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение издать обязательные инструкции поставщикам услуг для ограничения доступа, чтобы остановить несанкционированную публикацию защищенного авторским правом контента на веб-сайте https://sputniknews.lt», – говорится в сообщении регулятора.

В начале июля в комиссию поступила жалоба от Литовского радио и телевидения, которое сообщало, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала LRT. В сообщении регулятора также отмечалось, что национальный вещатель связывался с агентством с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать.

На основе этого регулятор 10 июля принял решение удовлетворить запрос заявителя и выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики. В частности, причиной указывалось нарушение авторского права.

В Москве негативно отнеслись к действиям Вильнюса и посчитали это попыткой ограничить свободу прессы. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей «откровенными репрессиями в отношении неугодных СМИ». Дипломат подчеркнула, что Литва продолжает курс «зачистки информационного пространства» от источников с альтернативным мнением.