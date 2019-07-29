Названа страна, «задолго до России» вмешивавшаяся в выборы в США

«Задолго до России» повлиять на выборы в Соединенных Штатах пыталась Великобритания, пишет американское издание Irish Central. В 1992 году власти Соединенного Королевства хотели помочь Джорджу Бушу – старшему и искали компромат на его соперника Билла Клинтона, говорится в статье.

«Попытка России повлиять на президентские выборы в США 2016 года не является чем-то новым. В 1992-ом британцы также осуществили серьезное вмешательство в выборы американского президента по указанию администрации Буша», – передает ИноТВ содержание публикации американского издания.

Отметим, спекуляции на тему «вмешательства» российских спецслужб и «российских хакеров» во внутренние дела других стран, в особенности США, стали одной из главных тем антироссийской информационной кампании.

Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что выдвинутые «клоунами» обвинения в адрес России осложнили отношения Москвы и Вашингтона.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.

По информации Irish Central, команда Джорджа Буша – старшего в предвыборный период пыталась выяснить, не подавал ли Билл Клинтон документы на получение гражданства Соединенного Королевства в период учебы в Оксфордском университете в конце 60-х годов – в самый разгар Вьетнамской войны, – чтобы уклониться от службы в армии США.

Позднее в британском правительстве признавались, что проводило собственное «тщательное» исследование в поисках компромата на кандидата в президенты США от Демократической партии, говорится в статье.

Более того, во время президентской кампании политтехнологи Консервативной партии приезжали в Америку, чтобы помочь Бушу – старшему переизбраться, тем самым «грубо нарушив стандарты нейтралитета», подчеркивает автор публикации.

Отмечается также, что за день до голосования тогдашний министр иностранных дел Британии Дуглас Херд отправил письмо в Белый дом, в котором выражал надежду на успех Буша.

«У них ничего не вышло, но британцы пытались столь же старательно, как русские в 2016 году, получить желаемый результат. Во что бы то ни стало», – заключает Irish Central.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что те, кто обвиняют Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы США, выставляют американцев посмешищем перед всем миром.