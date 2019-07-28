На форуме «Таврида 5.0» выступили известные режиссеры и популярные блогеры

В воскресенье, 28 июля, на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» выступили известные режиссеры, продюсеры и блогеры в рамках шоу историй «Годный контент: что смотрят и как на этом зарабатывать?».

В обсуждении участвовали более 400 молодых продюсеров, режиссеров, вайнеров, клипмейкеров, художников-аниматоров, интервьюеров, авторов и актеров интернет-сериалов и короткометражных фильмов, motion-дизайнеров из 85 регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Экспертами дискуссии стали блогер, актер Сергей Романович, исполнительный продюсер кинокомпании ВВП Альянс Анастасия Казанкова, ректор в Высшая Школа Кино «Арка» Дмитрий Котов и блогер, продюсер Борис Гуц. Модератором сессии стал основатель продюсерского центра «База» и центра развития медиа и кино «Медиаполис» Андрей Зубов.

Вместе с начинающими деятелями искусства эксперты разобрались в вопросах, как реализовать себя творческим людям с помощью Интернета, какие форматы видео сейчас популярны и как монетизировать собственное творчество.

«Есть определенные тренды, которые каждый год становятся популярны. В прошлом году это были челленджи, в этом – социальные проекты. Например, мой контент больше похож на социальный. Это рассказы о жизни, которые нравятся моей аудитории. Человек сам должен выбрать кем он хочет себя позиционировать, какую ценность в какой форме доносить. Создавайте качественный контент, только он со временем превратиться в ваш доход», – рассказал Романович.

На вопрос участников смены о современных тенденциях в создании видеоконтента ответил Дмитрий Котов. «Вертикализация и интерактивность – два тренда, которые присущи для современного мира контента. Сейчас становятся очень популярные форматы – вертикальные, подходящие для мобильных телефонов, и те, которые требуют действий и обратной связи от аудитории», – сказал он.

Один из участников форума Иван Алексеев из Иркутской области поделился своим мнением: «Для меня самое сложное – это придумать тему для своего блога. Мы должны рассказать о том, что нам самим интересно, к тому же это должна быть интересная информация для зрителей. Сейчас сложно в мире информационного шума выделиться и придумать что-то уникальное».

«Я уже давно заинтересована в блогинге, сама делаю ролики и монтирую их. Мне кажется, что весь годный контент только в Интернете. Там настоящая свобода творчества, поэтому попасть в рекомендации YouTube очень сложно. Но надеюсь, что благодаря советам спикеров мой блог станет популярным», – рассказала одна из участниц форума Нина Каденева из Амурской области.

Ранее на форуме «Таврида 5.0» выступал российский композитор, певец и продюсер Игорь Крутой.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.