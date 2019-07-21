Игорь Крутой выступил на форуме «Таврида»

Российский композитор, певец и продюсер Игорь Крутой выступил на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», в котором участвовали более 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей из 85 регионов.

Крутой обсудил с молодыми деятелями искусства состояние современного шоу-бизнеса, дал советы начинающим исполнителям о том, как добиться успеха, сообщают организаторы.

В частности, музыканта спросили о современных трендах в музыке.

«То время, когда приходили имена с большими песнями, уже прошло. Песни, которые живут по 40 – 50 лет, уже не создаются. Если есть, то это симфонии, легендарные произведения. Сейчас песни – скоропортящийся товар. Наступило другое время», – сказал он.

Участники форума обсудили, может ли человек без академического образования написать хит. Игорь Крутой считает, что это возможно на одну-две песни, но на работу в долгосрочной перспективе способен тот, кто прошел академическую школу.

«Все, что происходит и будет происходить на Тавриде, – серьезная вещь. Здесь собраны таланты со всей страны. Если из тысячи человек, которые приехали на Тавриду, появится одна мощная звезда, значит все это не прошло даром. Даже если вы не станете звездой, опыт, приобретенный на форуме, поможет вам в жизни. У вас здесь огромное количество возможностей – влюбиться, пообщаться, создать креативные вещи. Все, что здесь происходит, – великое дело», – отметил он.

Участница форума из Мордовии Анастасия Голованова призналась, что пришла к выводу о том, что успех – это труд, талант и удача, но в творчестве много случайностей.

«Сложно в нашем возрасте осознать, что весь творческий путь – одна закономерность. Эта мысль мне очень понравилась. Теперь я буду по-другому смотреть на хорошие и плохие события в моей жизни», – сказала она.

В пятницу в ходе форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» на тренд-сессии «Почему от российских рэперов больше некуда деться?» выступили известные рэперы со всей страны.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.