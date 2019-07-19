На «Тавриде» обсудили будущее русского рэпа

В ходе форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» на тренд-сессии «Почему от российских рэперов больше некуда деться?» выступили известные рэперы со всей страны.

В обсуждении участвовали более 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственных произведений со всех регионов России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Экспертами дискуссии стали продюсер, рэп-исполнитель, режиссер фильма «BEEF: русский хип-хоп» Рома Жиган, поэт и эссеист Дмитрий Воденников, джазовый музыкант, основатель группы «Billy's Band» Билли Новик, баттл-рэпер из Санкт-Петербурга, участник проекта #SLOVOSPB Роман Евстратов (Рома Tills). Модератором сессии стал креативный директор лэйбла Black Star Виктор Абрамов.

Вместе с начинающими рэперами эксперты определили тенденции развития рэпа в России и поделились секретами о том, как стать успешным музыкантом в этой области.

«Хип-хоп – это жанр номер один. Он поглотил все остальные жанры. Сейчас многие артисты объединяются с рэперами, чтобы популяризировать свое творчество. Хип-хоп – музыка-вирус. Мы берем из каждого жанра все, что нам нравится», – рассказал Рома Жиган.

«Рэп эволюционировал, он везде, и это круто! В прошлом году я был участником Тавриды, а теперь я эксперт на отдельной смене, полностью посвящённой хип-хоп культуре и рэпу. Я знаю, как круто у вас проходят дни здесь, поэтому пользуйтесь каждым моментом, пишите грантовые проекты и воплощайте мечты в реальность», – посоветовал эксперт тренд-сессии, выпускник «Тавриды» 2018 года Роман Евстратов.

Одна из участниц форума Алешина Оксана из Рязанской области поделилась своими впечатлениями: «На самом деле мы получили просто уйму качественного контента и мотивации, чтобы создавать свои песни. Мне очень понравилось, что эксперты говорили о важности смысла. Ты – это то, какой смысл вкладываешь в песни. Многим не нравится рэп из-за резкости, но они просто не понимают настоящего смысла. У каждого свое мнение и восприятие. Рэп гораздо глубже, чем мы думаем».

Одной из тем обсуждения стал вопрос об образе будущего России. «Рэп сейчас очень популярен, причём популярен именно среди тех, кто пытается в своем творчестве что-то донести, а не просто самовыразиться. Поэтому рэп из музыки стал явлением, формирующим наше мнение, наше отношение к тому, что вокруг нас. А значит и то, как мы видим будущее. В текстах пока нет единого представления о будущем России – кто-то склонен видеть только плохое, кто-то более оптимистичен. Плохо, что мы тогда забываем, что своими текстами мы приближаем именно то будущее, о котором читаем», – поделился мнением Евгений Демьянов из Хабаровского края.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – центр развития культурных инициатив.