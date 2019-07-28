Многодетные семьи в Москве получат новые льготы

Многодетные семьи в Москве смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число московских многодетных семей, которые в 2019 году смогут получить налоговый вычет по имущественному и земельному налогам, превысит 134,5 тыс.», – приводятся его слова в сообщении на сайте мэра Москвы.

Как пояснил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, льготы смогут оформить граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

Такие семьи смогут получить дополнительный вычет – льгота предоставляется из расчета по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на шесть соток площади принадлежащего семье земельного участка.

«Можно оформить один налоговый вычет на объект каждого вида. Норма действует в отношении налоговых платежей за 2018 год, которые необходимо уплатить в 2019-м», – добавил Тихонов.

Многодетные семьи, имеющие право на льготу, должны подать в налоговую инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы, а также документы, подтверждающие право на эту льготу.

В Москве на учете в органах социальной защиты населения состоят свыше 149 тыс. семей. В них воспитываются более 376 тыс. детей.

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