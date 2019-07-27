Трамп пообещал Британии небывалый рост торговли с США после Brexit

После выхода Великобритании из Европейского союза объем торговли страны с Соединенными Штатами возрастет в пять раз, заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, торговле между двумя странами серьезно мешали отношения Лондона с ЕС.

«Нам на самом деле мешали их (Британии – прим. ВЗГЛЯД) отношения с Европейским союзом. Нам создавали серьезные препоны в плане торговли», – приводит слова Трампа ИноТВ со ссылкой на Sky News.

«По-моему, мы можем сделать [объемы торговли] в три, четыре, пять раз больше, чем сейчас», – отметил он.

«Вместе с Соединенным Королевством мы могли бы вести гораздо, гораздо больше торговли. И мы надеемся, что так и будет», – заключил Трамп.

С таким заявлением Трамп выступил после состоявшегося накануне телефонного разговора с Борисом Джонсоном, в ходе которого они сошлись во мнении, что выход из ЕС предоставит ни с чем не сравнимые финансовые возможности для обеих стран.

Ранее Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.