Японская частная ракета рухнула в море

Японская компания Interstellar Technologies в субботу, 27 июля, провела четвертый запуск ракеты MOMO собственной разработки. Старт произошел благополучно, однако некоторое время спустя бортовой компьютер зафиксировал неисправность и отключил двигатель.

В компании сообщили, что ракета упала в океан, передает ТАСС.

Из четырех попыток запуска, которые предпринимала компания, только один раз – в мае прошлого года – ракете удалось благополучно выйти в открытый космос.

В рамках миссии ракета должна была достичь открытого космоса и там при помощи специальной установки произвести запуск сложенного из бумаги небольшого самолетика. Такой опыт должен был стать первым в мире, а сам процесс специалисты компании планировали контролировать с помощью камеры.

Сообщается также, что в качестве эксперимента в ракетное топливо было добавлено немного сакэ. Еще одной необычной задачей для предстоящей миссии стала бы доставка в космос бургера и кофейных бобов элитного сорта «Панама гейша».

В мае состоялся первый успешный запуск в Японии частной ракеты МОМО, а предыдущие две попытки запуска были неудачными.