В московских аэропортах отменили или задержали более 50 рейсов

В субботу 12 рейсов отменены и 39 задержаны в московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 8.42 мск субботы, во Внуково – семь рейсов задержано, в Домодедово – 23 рейса задержано, 12 отменено, в Шереметьево – девять рейсов задержано, говорится на сайте сервиса.

Данные предоставлены аэропортами. О причинах не сообщается.

На минувшей неделе в аэропортах Москвы отменили или задержали более 30 рейсов.