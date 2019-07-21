В аэропортах Москвы отменили или задержали более 30 рейсов

В московских аэропортах отменены или задержаны 33 рейса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внуково по состоянию на 17.20 мск задержаны 19 рейсов, в Шереметьево – девять. В Домодедово задержаны два рейса, отменены три, передает РИА «Новости».

Данные предоставлены аэропортами. О причинах не сообщается.

В январе и феврале столичные аэрогавани вынуждены были ограничивать движение самолетов из-за ветра, метели и обледенения, десятки рейсов были отменены.